Робот NASA взорвался из-за неисправного аккумулятора

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RoboSimian является прототипом робота-спасателя.

Робот NASA взорвался во время зарядки аккумулятора

Специалисты NASA потеряли прототип робота RoboSimian из-за взрыва аккумулятора, сообщает "Популярная механика".

Группа исследователей NASA, которые занимаются разработкой робота RoboSimian, меняли батарею устройства и оставили ее заряжаться. Во время зарядки аккумулятора он взорвался и спровоцировал пожар. На данный момент специалисты не могут объяснить, что привело к поломке, но, по мнению инженеров, батарея нагрелась из-за неполадки в одном из 96 аккумуляторных элементов.

RoboSimian разрабатывается в качестве робота-спасателя, созданного по аналогии с обезьяной. Робот оснащен гибкими конечностями, которые помогают ему проникать в труднодоступные для людей места и оказывать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. Позже компания приняла решение прекратить производство взрывоопасных смартфонов.