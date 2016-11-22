Отчет о нарушающем законы физики двигателе официально опубликован

Двигатель EmDrive создает тягу в вакууме без реактивной струи.

Отчет о "невозможном двигателе" получил признание ученых N+1

Отчет компании Eagleworks, которая является подразделением NASA , о работоспособности EmDrive — электромагнитного двигателя, создающего тягу в вакууме без реактивной струи, был опубликован в Journal of Propulsion and Power. Это означает, что статья прошла процедуру рецензирования.

EmDrive состоит из несимметричного резонатора и магнетрона, который направляет в него электромагнитное излучение. По утверждениям автора изобретения, Роджера Шойера, стоячие электромагнитные волны в резонаторе создают различное давление на стенки двигателя (из-за несимметричности), что и является источником тяги. Однако подобный принцип работы (как и более сложные предположения, связанные с "отталкиванием" от вакуума) нарушает закон сохранения импульса или предполагает существование неких новых эффектов.

Работоспособность двигателя неоднократно подвергалась проверкам, но надежно подтвердить или опровергнуть наличие тяги ученым не удавалось. Это связано с небольшими значениями якобы развиваемой тяги, а также множеством побочных процессов, которые могут стать источниками ложного положительного результата. Среди них отталкивание от проводов и индуцированных токов в стенах тестовой камеры, взаимодействие с атмосферой (тяга за счет разогрева двигателя и возникновения конвективных потоков) и многие другие. Авторы новой работы заявляют, что в эксперименте большая часть этих эффектов была нивелирована.

Вместе с тем, как отмечает Брайан Коберлейн в своей колонке в Forbes, даже тот факт, что статья прошла рецензирование в журнале, не означает, что выводы, опубликованные в ней, верны.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли новую субатомную частицу - пентакварк. Пентакварки были открыты в результате столкновений протонов при энергиях до 8 тераэлектронвольт. Масса пентакварка не превышает 4,5 гигаэлектронвольт. Ранее физики достоверно знали о существовании только адронов (частицы, которые состоят из кварков и участвуют в сильном взаимодействии) из двух кварков (мезоны) или трех (барионы).