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Черные дыры "убивают" звезды еще до рождения – ученые

15 ноября в 15:03

Черные дыры нагревают и рассеивают газ в молекулярных облаках, не позволяя веществу в них сжаться и превратиться в звезду.

черная дыра звезда
Черные дыры могут препятствовать появлению новых звезд
NASA
Ученые заявили о том, что черные дыры могут помешать рождению новой звезды, влияя на молекулярные облака и не позволяя веществу в них превратиться в звезду. Подобный эффект появляется из-за воздействия джетов – струй плазмы, которые вырываются из центра галактик, в которых есть черные дыры, на скорости, близкой к скорости света.

Для того, чтобы понять, как плазма джетов разрушает баланс вещества в галактиках и мешает появлению новых звезд, ученые наблюдали за галактикой  IC5063.  Оказалось, что джет этой галактики разогревает газ, который встречает по пути. Разогретый газ начинает вращаться, его молекулы приобретают дополнительную кинетическую энергию и улетают прочь от скоплений, в которых находились изначально: так джеты превращают вещество из "звездных колыбелей" — облаков газа и пыли — в космический ветер. 

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Чем больше вещества в молекулярном облаке и чем оно плотнее, тем больше вероятность коллапса, за которым следует образование новой звезды. Распыляя вещество облаков в космосе, джеты препятствуют тому, чтобы новые звезды зажигались.

По мнению исследователей, их открытие поможет раскрыть загадку так называемых спящих галактик, в которых новые звезды не рождаются, несмотря на наличие в них достаточного количества вещества.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. 

По материалам: Популярная механика
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Тэги звезды ученые космос
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