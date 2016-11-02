Астрономы получили снимок "Столпов Разрушения" внутри туманности Киля

Туманность располагается на расстоянии 7,5 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы сделали снимки "Столпов Разрушения" eso.org

Ученые с помощью Очень большого телескопа получили снимок газо-пылевых "колонн", которые располагаются внутри туманности Киля. Снимок "Столпов Разрушения" был опубликован на сайте Европейской южной обсерватории.

Одним из первых последствий формирования массивной звезды является то, что она, едва появившись, начинает разрушать породившее ее газо-пылевое облако. Идея о том, что массивные звезды заметно влияют на свое окружение, не нова: такие звезды извергают мощный поток ионизирующего излучения, энергии которого вполне достаточно, чтобы сорвать электроны с орбит вокруг атомных ядер. Однако, отыскать прямые наблюдательные доказательства взаимодействия массивных звезд с окружающей их средой – очень трудная задача.



Астрономы проанализировали воздействие высокоэнергетического излучения звезд на вещество "колонн". Этот процесс ионизации газа с последующим его рассеянием в пространстве называется фотоиспарением. Наблюдая последствия фотоиспарения, в том числе потерю "столпами" массы, ученые смогли установить отчетливую корреляцию между количеством ионизирующего излучения близлежащих звезд и рассеянием вещества "колонн" в пространстве.

Разрушение массивными звездами своих космических колыбелей выглядит катастрофически. Однако, истинная сложность процессов взаимодействия между звездами и "столпами" еще не понята до конца. Выглядят "колонны" плотными и мощными, но в действительности эти облака газа и пыли очень разреженные. И возможно, излучение массивных звезд и звездные ветры от них на самом деле помогают создать внутри "столпов" более плотные участки, в которых могут постепенно сформироваться новые звезды.

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.