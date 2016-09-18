Обнаружена галактика, состоящая только из старых звезд

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Черная дыра вытянула из галактики пыль и газ.

"Хаббл" открыл новую линзовидную галатику itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок линзовидной галактики PGC 83677, которая отличается от своих сородичей.

Линзовидными называются галактики, занимающие промежуточное звено между эллиптическими и спиральными галактиками. Такие галактики потеряли большую часть составлявшего их диск вещества, в результате чего они уже практически не могут производить новые звезды.

Центр же галактики PGC 83677 активно светится, что по мнению исследователей свидетельствует о наличии в нем сверхмассивной черной дыры, которая выбрасывает активное излучение. По мнению исследователей, эта черная дыра вытянула из галактики большую часть пыли и газа, что и сделало ее линзовидной.

NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.