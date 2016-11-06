NASA создало систему предупреждения о падении опасного для Земли астероида

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Система сможет оповестить о надвигающемся апокалипсисе за пять дней до катастрофы.

NASA предупредит об опасном астероиде за пять дней до его падения The Guardian

Специалисты NASA разработали систему раннего оповещения о падении астероида , которая сможет предупредить об опасности, которая приближается к Земле, за пять дней до предполагаемого времени падения небесного тела, сообщает Universe Today

Система Scout была успешно протестирована в начале октября. Исследователи с помощью телескопа PAN-STARRS смогли обнаружить астероид 2016 UR36 за пять дней до его сближения с планетой, вычислить его диаметр – от 5 до 25 метров – и определить расстояние, на которое он приблизится, – около 1,3 дистанций между Луной и Землей.

Несмотря на то, что срок в пять дней кажется необычайно малым, он позволяет определить последствия потенциального падения для Земли и предпринять необходимые меры для спасения жителей той части планеты, куда небесное тело упадет.

В 2018 году NASA планирует отправить на орбиту несколько микроспутников NEA Scout, которые помогут наземному аппарату устранить "пробелы" в наблюдении за космосом. При приближении подобного объекта к Земле один из спутников подлетит к нему и сделает все необходимые измерения для изучения его структуры и химического состава.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.