NASA запустит миссию по изучению черных дыр

Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, способных измерять поляризацию космических лучей.

NASA займется изучением черных дыр kak-eto-sdelano.ru

NASA заявило о запуске новой миссии по изучению высокоэнергетического излучения черных дыр , нейтронных звезд и пульсаров. Как сообщается на сайте агентства , миссия получила название IXPE.

Миссия будет состоять из трех орбитальных телескопов, способных измерять поляризацию космических лучей, которые исходят от разных объектов. По мнению исследователей, это позволит им получить больше информации об объектах, "возле которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своих пределов".

Запуск миссии состоится в 2020 году, а ее стоимость оценивается в 188 миллионов долларов. Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, детекторы поляризации, разработанные в Италии, — Итальянским космическим агентством (ASI). Проект реализуется в рамках программы "Эксплорер", которая ведется с 1958 года.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.