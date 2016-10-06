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Астрономы обнаружили свидетельства существования "блуждающей" черной дыры

6 октября в 13:08

Черная дыра располагается на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет от Земли.

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Астрономы обнаружили "блуждающую" черную дыру
NASA
Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" и телескопа XMM-Newton обнаружили свидетельства существования необычайно яркого источника рентгеновского излучения, который находится за пределами своей материнской галактики. Этот объект может оказаться "блуждающей" черной дырой, которая пришла из малой галактики, поглощенной большой, сообщается на сайте NASA.

По мнению исследователей, сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 тысяч – 10 миллиардов раз, существуют в центре каждой галактики. Кроме того, исследователям известно также о существовании черных дыр средней массы, чья масса превышает солнечную в 10 тысяч – 100 тысяч раз. Оба типа черных дыр могут быть обнаружены за пределами галактики в случае столкновения или слияния с другой галактикой, в центре которой располагается черная дыра большей массы.

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Теперь исследователям удалось обнаружить свидетельства существования подобной "блуждающей" черной дыры, которая располагается на краю галактики SDSS J141711.07 + 522540,8 , находящейся на расстоянии 4,5 миллиардов лет от Земли. По мнению исследователей, масса этой черной дыры превышает массу Солнца примерно в 100 тысяч раз.

На пике своей яркости XJ1417+52 в 10 раз ярче, чем все обнаруженные до этого "блуждающие" черные дыры. Кроме того, она находится в 10 раз дальше, чем самый далекий из подобных объектов, обнаруженных на данный момент.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги астроном дыра NASA
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