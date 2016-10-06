Астрономы обнаружили свидетельства существования "блуждающей" черной дыры

Черная дыра располагается на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили "блуждающую" черную дыру NASA

Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" и телескопа XMM-Newton обнаружили свидетельства существования необычайно яркого источника рентгеновского излучения, который находится за пределами своей материнской галактики. Этот объект может оказаться "блуждающей" черной дырой , которая пришла из малой галактики, поглощенной большой, сообщается на сайте NASA.

По мнению исследователей, сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 тысяч – 10 миллиардов раз, существуют в центре каждой галактики. Кроме того, исследователям известно также о существовании черных дыр средней массы, чья масса превышает солнечную в 10 тысяч – 100 тысяч раз. Оба типа черных дыр могут быть обнаружены за пределами галактики в случае столкновения или слияния с другой галактикой, в центре которой располагается черная дыра большей массы.

Теперь исследователям удалось обнаружить свидетельства существования подобной "блуждающей" черной дыры, которая располагается на краю галактики SDSS J141711.07 + 522540,8 , находящейся на расстоянии 4,5 миллиардов лет от Земли. По мнению исследователей, масса этой черной дыры превышает массу Солнца примерно в 100 тысяч раз.

На пике своей яркости XJ1417+52 в 10 раз ярче, чем все обнаруженные до этого "блуждающие" черные дыры. Кроме того, она находится в 10 раз дальше, чем самый далекий из подобных объектов, обнаруженных на данный момент.

Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.