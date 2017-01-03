NASA опубликовало снимок облаков на Титане

Снимок был сделан на расстоянии 878 тысяч километров от поверхности спутника Сатурна.

На северный полюс Титана вернулись облака NASA

Ученые с помощью станции Cassini получили снимок облаков на северном полюсе спутника Сатурна Титана. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Как отмечают исследователи, облака исчезли с северного полюса Титана в 2014 году, теперь же они вернулись, но в гораздо меньшем количестве, чем предполагалось. Поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на спутнике Сатурна.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.