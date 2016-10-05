Марсоход Curiosity сделал снимок "Останцев Мюррея" на Марсе

"Останцы Мюррея" располагаются у подножия горы Шарп.

Curiosity передал новый снимок с поверхности Марса

Марсоход Curiosity представил панорамное изображение района "Останцы Мюррея" на Марсе. Как сообщается на сайте NASA , эта местность располагается у подножия горы Шарп и является одним из самых красивых регионов, который посещал какой-либо марсоход.

Панорамное изображение составлено из нескольких снимков, которые были сделаны с помощью камеры Mastcam 4 сентября 2016 года.

Темная гора с плоской вершиной, которая располагается в в центре изображения, возвышается над окружающей местностью на высоту 12 метров. Гора располагается на расстоянии 40 метров от места, с которого был сделан снимок. Высота холма в левой части изображения составляет 10 метров.

NASA

Curiosity работает на поверхности Марса с августа 2012 года. В марте прошлого года марсоход обнаружил на Марсе следы связанного азота в виде нитратов. Как отмечают ученые, это может свидетельствовать о наличии примитивной формы азотного цикла в экосистеме древнего Марса (если о такой имеет смысл говорить).

В августе Curiosity сделал серию "селфи" в богатом водой районе горы, названной NASA "Оленья кожа".