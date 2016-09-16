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Некоторые озера на Марсе оказались моложе предполагаемого возраста

16 сентября в 16:46

По мнению исследователей, на Красной планете существовали условия для возникновения жизни.

марс
На Марсе обнаружены молодые озера
NASA
Исследователи завили о том, что некоторые озера на Марсе появились гораздо позже, чем предполагалось до этого. Выводы ученых основаны на данных, полученных с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, сообщается на сайте NASA.

Обнаруженные озера появились примерно через миллиард лет после задокументированного периода существования жидкой воды на Красной планете. По мнению исследователей, климатические условия на Марсе, которые существовали в период образования более молодых озер, могли быть пригодными для возникновения жизни.

Озера были обнаружены учеными во время анализа поверхности Аравийской земли на северном полюсе Марса. Одно из обнаруженных озер содержало в себе 188 кубических километров воды. Это озеро входило в состав бассейна, получившего название Харт Лейк, который содержал до 2,8 тысяч кубических километров воды.

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Следы озер на Аравийской земле
NASA

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.

По материалам: ZN.UA
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Тэги озеро Марс NASA ученые
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