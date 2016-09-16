Некоторые озера на Марсе оказались моложе предполагаемого возраста

По мнению исследователей, на Красной планете существовали условия для возникновения жизни.
Обнаруженные озера появились примерно через миллиард лет после задокументированного периода существования жидкой воды на Красной планете. По мнению исследователей, климатические условия на Марсе, которые существовали в период образования более молодых озер, могли быть пригодными для возникновения жизни.
Озера были обнаружены учеными во время анализа поверхности Аравийской земли на северном полюсе Марса. Одно из обнаруженных озер содержало в себе 188 кубических километров воды. Это озеро входило в состав бассейна, получившего название Харт Лейк, который содержал до 2,8 тысяч кубических километров воды.
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.ZN.UA