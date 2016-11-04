Из-за глобального потепления лягушки и жабы становятся "вегетарианцами"

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Употребление растительной пищи повышает шансы земноводных на выживание.

Глобальное потепление превращает лягушек в "вегетарианцев" New Scientist

Ученые заявили о том, что глобальное потепление заставляет многие виды лягушек и жаб, которые преимущественно относятся к хищникам, переходить на растительную диету. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Ecology.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого рассмотрели три группы головастиков, представляющих разные виды. Первую из них исследователи кормили исключительно растительной пищей, вторую – животной, а третьей предоставили выбор. Оказалось, что при повышении температуры головастики из третьей группы выбирали растительную пищу.

Более того, ученые установили, что растительная диета повышает шансы головастиков на выживание. По мнению исследователей, подобное поведение характерно для многих видов живых организмов, которые живут в водной среде.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.