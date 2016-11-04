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Из-за глобального потепления лягушки и жабы становятся "вегетарианцами"

4 ноября в 17:40

Употребление растительной пищи повышает шансы земноводных на выживание.

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Глобальное потепление превращает лягушек в "вегетарианцев"
New Scientist
Ученые заявили о том, что глобальное потепление заставляет многие виды лягушек и жаб, которые преимущественно относятся к хищникам, переходить на растительную диету. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Ecology.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого рассмотрели три группы головастиков, представляющих разные виды. Первую из них исследователи кормили исключительно растительной пищей, вторую – животной, а третьей предоставили выбор. Оказалось, что при повышении температуры головастики из третьей группы выбирали растительную пищу.

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Более того, ученые установили, что растительная диета повышает шансы головастиков на выживание. По мнению исследователей, подобное поведение характерно для многих видов живых организмов, которые живут в водной среде.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые потепление лягушки
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