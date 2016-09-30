Исследователи NASA обнаружили рекордно яркую двойную звезду в соседней галактике

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Система стала самой яркой из подобных космических объектов, обнаруженных на данный момент.

Необычная система располагается в Большом Магеллановом облаке NASA

Исследователи NASA с помощью телескопа "Ферми" обнаружили рекордно яркую звездную систему, которая состоит из массивной звезды и либо нейтронной звезды, либо черной дыры. Подобный объект был впервые обнаружен за пределами нашей галактики, сообщается на сайте NASA.

По словам исследователей, система выбрасывает циклический поток гамма-лучей, который приводит к появлению яркого света вокруг нее. До этого времени было обнаружено всего пять подобных систем в Млечном Пути и ни одной за его пределами. Система же, получившая название LMC P3, стала самой яркой из известных на сегодняшний день, второй, обнаруженной с помощью "Ферми", и первой за пределами нашей галактики.

Система располагается в Большом Магеллановом облаке. Масса звезды, которая входит в состав системы, в 25-40 раз превышает массу Солнца. Система включает в себя либо нейтронную звезду, либо черную дыру, которая выбрасывает активное рентгеновское излучение.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.