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Астрономы обнаружили звезду в необычном коконе

30 сентября в 14:34

Звезда стала первым подобным объектом вне Млечного Пути.

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Звезда окружена необычным облаком из молекул
eso.org
Японские астрономы с помощью телескопа ALMA обнаружили новорожденную звезду, окруженную горячим и плотным облаком, состоящим из сложных молекул. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, молекулярное облако подобного типа впервые обнаружено за пределами Млечного Пути.

Химический состав облака существенно отличается от облаков, которые наблюдаются в нашей галактике, что свидетельствует о гораздо большем, чем до сих пор было принято считать, разнообразии химических процессов во Вселенной.

Исследователи наблюдали за массивной звездой  ST11, которая располагается с галактике Малое Магелланово облако. Астрономы зарегистрировали излучение различных молекулярных газов, которые образуют сравнительно горячую и плотную компактную молекулярную область вокруг только что загоревшейся звезды ST11. Вне Млечного Пути такие объекты – горячие молекулярные ядра – никогда еще не наблюдались.

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Наблюдения исследователей показывают, что химический состав обнаруженного в LMC ядра очень отличается от состава подобных объектов в Млечном Пути. В нем наиболее заметны признаки наличия таких молекул, как двуокись серы, окись азота, формальдегид, а также обычной космической пыли. Но некоторые органические соединения, например, метанол (простейшая молекула алкоголя), представлены необычайно слабо, в то время, как в ядрах, наблюдающихся в Млечном Пути, содержится богатый ассортимент сложных органических молекул, в том числе метанола и этанола.

Пока неясно, существуют ли большие сложные молекулы, обнаруживаемые в Млечном Пути, в горячих молекулярных ядрах в других галактиках. Сложные органические молекулы представляют особый интерес, так как некоторые из них связаны с формирующимся в космическом пространстве пребиотическими молекулами, предшествующими зарождению жизни.

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eso.org

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги молекулы звезда астроном космос
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