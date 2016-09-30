Астрономы обнаружили звезду в необычном коконе

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Звезда стала первым подобным объектом вне Млечного Пути.

Звезда окружена необычным облаком из молекул eso.org

Японские астрономы с помощью телескопа ALMA обнаружили новорожденную звезду , окруженную горячим и плотным облаком, состоящим из сложных молекул. Как сообщается на сайте Е вропейской южной обсерватории , молекулярное облако подобного типа впервые обнаружено за пределами Млечного Пути.

Химический состав облака существенно отличается от облаков, которые наблюдаются в нашей галактике, что свидетельствует о гораздо большем, чем до сих пор было принято считать, разнообразии химических процессов во Вселенной.

Исследователи наблюдали за массивной звездой ST11, которая располагается с галактике Малое Магелланово облако. Астрономы зарегистрировали излучение различных молекулярных газов, которые образуют сравнительно горячую и плотную компактную молекулярную область вокруг только что загоревшейся звезды ST11. Вне Млечного Пути такие объекты – горячие молекулярные ядра – никогда еще не наблюдались.

Наблюдения исследователей показывают, что химический состав обнаруженного в LMC ядра очень отличается от состава подобных объектов в Млечном Пути. В нем наиболее заметны признаки наличия таких молекул, как двуокись серы, окись азота, формальдегид, а также обычной космической пыли. Но некоторые органические соединения, например, метанол (простейшая молекула алкоголя), представлены необычайно слабо, в то время, как в ядрах, наблюдающихся в Млечном Пути, содержится богатый ассортимент сложных органических молекул, в том числе метанола и этанола.

Пока неясно, существуют ли большие сложные молекулы, обнаруживаемые в Млечном Пути, в горячих молекулярных ядрах в других галактиках. Сложные органические молекулы представляют особый интерес, так как некоторые из них связаны с формирующимся в космическом пространстве пребиотическими молекулами, предшествующими зарождению жизни.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.