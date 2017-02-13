Исследователи NASA испытали способную работать на Венере микросхему

Зонд агентства сможет работать в экстремальных условиях Венеры.

Ученые испытали микросхему, способную работать на Венере

Инженеры NASA представили микросхему на основе карбида кремния, которая позволит будущему зонду долго работать на поверхности Венеры в условиях, в которых плавится свинец. Исследователи представили результаты своей работы в статье, опубликованной в журнале AIP Advances.

Венера считается одним из самых негостеприимных миров в Солнечной системе: температура ее поверхности достигает 450 градусов Цельсия, мощные ураганы разносят едкие сернистые облака. На данный момент рекорд пребывания на поверхности планеты принадлежит советской миссии "Венера-13". Зонд смог продержаться 127 минут, после чего окончательно перегрелся и перестал подавать признаки жизни. Одной из главных проблем подобных миссий становится электроника: обычный кремниевый микрочип может выдержать температуру до 250 градусов Цельсия, после чего он перегревается и теряет свои свойства. Теперь же исследователи предложили использование альтернативного полупроводника – карбида кремния.

Исследователи описали использование подобных устройств в будущих венерианских миссиях. Главной новинкой, представленной инженерами, стали контакты между транзисторами и другими полупроводниковыми элементами микросхемы: их тоже удалось сделать "венеростойкими".

Скомпоновав тестовый микрочип, разработчики испытали его в установке для моделирования экстремальных условий GEER, которая работает в Исследовательском центре имени Джона Гленна NASA. Здесь венерианские условия могут поддерживаться сотни часов без остановки – и экспериментальная микросхема выдержала столько, насколько у инженеров хватило терпения: 521 час (почти 22 суток).

Ранее сообщалось о том, что исследователи NASA разрабатывают станции для исследования Венеры. Согласно задумке ученых, они будут похожи на дирижабли и будут летать в атмосфере планеты на безопасной для человека высоте. На борту каждой венерианской станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю.