NASA займется изучением троянских астероидов Земли

Аппарат OSIRIS-REx проведет 12 дней в поисках астероидов, расположенных возле точек Лагранжа Земли.

OSIRIS-REx займется изучением троянских астероидов Земли NASA

Космический аппарат OSIRIS-REx, который был запущен в сентябре 2016 года для сбора материала с астероида Бенну, проведет 12 дней в поисках астероидов , которые располагаются в непосредственной близости от точек Лагранжа Земли, сообщает Naked Science.

Поиск астероидов начнется уже 9 февраля. По мнению исследователей, троянские астероиды являются ключом к понимаю того, как происходило формирование Солнечной системы. Практическая цель "охоты" на троянские астероиды Земли — обеспечить безопасную посадку аппарата OSIRIS-REx на астероид Бенну в 2018 году.

На данный момент у ученых нет достоверной информации о наличии на орбите Бенну спутников, поскольку современные наземные телескопы позволяют разглядеть лишь довольно крупные объекты — больше 20 метров в диаметре.

Троянские астероиды — это астероиды, находящиеся в непосредственной близости от точек Лагранжа L4 и L5 на орбитах планет Солнечной системы. Точки Лагранжа — отдельные области орбиты, в зоне которых гравитационная "борьба" между планетой и Солнцем достигает баланса. Таким образом, точки Лагранжа предлагают оптимальные и относительно стабильные орбиты для астероидов и других космических объектов. Впервые троянские астероиды были обнаружены у Юпитера.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.