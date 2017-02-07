NASA займется изучением троянских астероидов Земли

Аппарат OSIRIS-REx проведет 12 дней в поисках астероидов, расположенных возле точек Лагранжа Земли.
Поиск астероидов начнется уже 9 февраля. По мнению исследователей, троянские астероиды являются ключом к понимаю того, как происходило формирование Солнечной системы. Практическая цель "охоты" на троянские астероиды Земли — обеспечить безопасную посадку аппарата OSIRIS-REx на астероид Бенну в 2018 году.
На данный момент у ученых нет достоверной информации о наличии на орбите Бенну спутников, поскольку современные наземные телескопы позволяют разглядеть лишь довольно крупные объекты — больше 20 метров в диаметре.
Троянские астероиды — это астероиды, находящиеся в непосредственной близости от точек Лагранжа L4 и L5 на орбитах планет Солнечной системы. Точки Лагранжа — отдельные области орбиты, в зоне которых гравитационная "борьба" между планетой и Солнцем достигает баланса. Таким образом, точки Лагранжа предлагают оптимальные и относительно стабильные орбиты для астероидов и других космических объектов. Впервые троянские астероиды были обнаружены у Юпитера.
Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.Naked Science