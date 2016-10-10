"Хаббл" сделал снимок необычной галактики из созвездия Кассиопеи

Рукава галактики кажутся "мертвыми", а в ее центре идет активный процесс звездообразования.

"Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Кассиопеи itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики NGC 278, которая располагается на расстоянии 38 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

На первый взгляд может показаться, что галактика абсолютно спокойна, но на самом деле это не так. В данный момент в галактике идет активный процесс звездообразования. Звездообразование в галактике несколько необычно: оно не распространяется на внешние края галактики, а сосредотачивается исключительно во внутреннем кольце, которое простирается на 6,5 тысяч световых лет.

Такое странное положение вещей вызвано тем, что NGC 278 столкнулась с меньшей, но богатой газом галактикой. Это "космическое ДТП" привело к тому, что газ внутри галактики начал вступать в бурные реакции звездообразования. Пыль из погибшей галактики была выброшена в рукава NGC 278, что сделало их безжизненными.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.