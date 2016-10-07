"Хаббл" обнаружил звезду, которая выбрасывает в космос "ядра" из плазмы

Размеры каждого шара плазмы в два раза превышают размеры Марса.

"Хаббл" обнаружил необычные шары из горячего газа itc.ua

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили горячие сгустки газа, чьи размеры в два раза превышают размеры Марса, которые появляются рядом с умирающей звездой. Как сообщается на сайте NASA , эти "ядра" из плазмы двигаются с такой высокой скоростью, что им понадобилось бы всего 30 минут на то, чтобы долететь от Земли до Луны.

По мнению исследователей, эти шары появлялись каждые 8,5 лет на протяжении последних четырех столетий. Появление этих шаров стало загадкой для исследователей, потому что они не могут быть выброшены звездой, у которой были обнаружены, V Гидры. Она представляет собой раздутый красный гигант, который располагается на расстоянии 1200 световых лет от Земли.

Лучшее на данный момент объяснение этого феномена состоит в том, что шары из плазмы выбрасываются невидимой звездой-компаньоном, которая двигается вокруг V Гидры по эллиптической орбите и каждые 8,5 лет входит в раздутую атмосферу красного гиганта. По мере прохождения сквозь атмосферу звезды компаньон собирает вещество, которое образует диск вокруг него и служит стартовой площадкой для сгустков плазмы.

NASA

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.