Древние жители Европы употребляли молоко в пищу еще девять тысяч лет назад - ученые

Люди начали пить молоко сразу после одомашнивания жвачных животных.

Древние люди начали пить молоко сразу после одомашнивания жвачных животных rus-img2.com

Ученые установили, что жители Средиземноморья употребляют молоко в пищу на протяжении семи-девяти тысячи лет, начиная с момента одомашнивания жвачных животных. Выводы исследователей были опубликованы в журнале PNAS

В рамках исследования ученые проанализировали остатки молочных продуктов на керамических сосудах, которые были найдены в 82 поселениях на территории северного Средиземноморья и Ближнего Востока, существовавших в седьмом-пятом тысячелетии до нашей эры.

Ученые установили, что молочное скотоводство было распространено на территории современной Испании, Франции и Турции. В Греции же активно практиковалось производство мяса, а не молока.

Ранее ученым удалось обнаружить древнейшую кость мизинца человека, которая свидетельствует о том, что современная рука человека появилась раньше, чем считалось до этого.