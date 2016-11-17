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Древние жители Европы употребляли молоко в пищу еще девять тысяч лет назад - ученые

17 ноября в 17:50

Люди начали пить молоко сразу после одомашнивания жвачных животных.

Животноводство коровы
Древние люди начали пить молоко сразу после одомашнивания жвачных животных
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Ученые установили, что жители Средиземноморья употребляют молоко в пищу на протяжении семи-девяти тысячи лет, начиная с момента одомашнивания жвачных животных. Выводы исследователей были опубликованы в журнале PNAS.

В рамках исследования ученые проанализировали остатки молочных продуктов на керамических сосудах, которые были найдены в 82 поселениях на территории северного Средиземноморья и Ближнего Востока, существовавших в седьмом-пятом тысячелетии до нашей эры.

Ученые установили, что молочное скотоводство было распространено на территории современной Испании, Франции и Турции. В Греции же активно практиковалось производство мяса, а не молока.

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Ранее ученым удалось обнаружить древнейшую кость мизинца человека, которая свидетельствует о том, что современная рука человека появилась раньше, чем считалось до этого. 

По материалам: ZN.UA
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