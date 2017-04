Cassini пролетела между Сатурном и его кольцами

Космическая станция NASA Cassini совершила первый из 22 пролетов между Сатурном и его кольцами, сообщается на странице миссии в Twitter.

Для того, чтобы избежать столкновения с частичками колец, Cassini использовала свою основную антенну в качестве щита. Из-за того, что антенна была отвернутся в сторону от Земли, связь со станцией пока отсутствует. Исследователи из центра полетов надеются, что связь будет восстановлена спустя 20 часов после совершения маневра.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH