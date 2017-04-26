Cassini пролетела между Сатурном и его кольцами

NASA подготовило анимацию, которая позволяет увидеть маневр в режиме 360 градусов.

Cassini совершила первый пролет между Сатурном и его кольцами NASA

Космическая станция NASA Cassini совершила первый из 22 пролетов между Сатурном и его кольцами, сообщается на странице миссии в Twitter.

Для того, чтобы избежать столкновения с частичками колец, Cassini использовала свою основную антенну в качестве щита. Из-за того, что антенна была отвернутся в сторону от Земли, связь со станцией пока отсутствует. Исследователи из центра полетов надеются, что связь будет восстановлена спустя 20 часов после совершения маневра.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 26 квітня 2017 р.

NASA также представило анимацию, которая позволяет рассмотреть пролет Cassini между Сатурном и его кольцами в режиме 360 градусов.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.