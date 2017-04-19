Движение необычного острова на спутнике Сатурна объяснили пузырями

Остров появился над волнами на Титане, а затем исчез.

Появление острова в море Лигеи на Титане связали с пузырьками NASA

Международная группа астрономов предложила новое объяснение нестабильному объекту, который появился в море Лигеи на Титане и исчез несколько месяцев спустя. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Необычный "волшебный остров" был замечен на снимках, сделанных станцией Cassini в 2014 году. Остров ненадолго появился над темной поверхностью моря, вырос до 260 километров в поперечнике, а затем снова исчез.

В ходе нового исследования ученые проанализировали астрономические сведения и данные, собранные нефтяниками на Земле. Подобный подход позволил построить новую модель, которая объясняет рождение и исчезновение острова.

Ученые обратили внимание на то, что смесь метана и этана, составляющая основу "углеводородоемов" Титана, в море частично разделяется. Более тяжелый этан опускается на глубину, метан стремится ближе к поверхности. Кроме того, поверхностные слои находятся в контакте с богатой азотом атмосферой спутника, и газ растворяется в них. Перемешиваясь течениями, приливами и просто ветром, насыщенные азотом массы жидкости уходят на глубину, где при повышенном давлении происходит выделение газовых пузырьков. Поднимаясь на поверхность, они и могли, по словам ученых, создать иллюзию "волшебного острова".

Расчеты исследователей показали, что пузырьки в условиях Титана могут зарождаться на глубине 100–200 метров и достигать диаметра 4,6 сантиметра. Поднявшись наверх, они довольно долго остаются устойчивыми, скапливаясь целыми ярко блестящими островами. Ученые отмечают, что если они правы, то движения пузырьков следует учесть при планировании будущей миссии с погружением в моря Титана.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимость которой составляет более 3 миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Ранее сообщалось, что ученые получили cамый четкий снимок второго по величине спутника Сатурна.

Кроме того, исследователи получили высококачественные фотографии Титана - крупнейшего спутника Сатурна. В результате применения новых алгоритмов фотографии стали более полезны для ученых. Так, планетологи смогут использовать их для составления точных трехмерных карт Титана и наблюдения движения метановых рек.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.