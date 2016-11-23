Астрономы с помощью гравитационной линзы обнаружили множество карликовых галактик

Галактики появились спустя два-шесть миллиардов лет после образования Вселенной.

Астрономы обнаружили 780 карликовых галактик NASA

Международная группа астрономов обнаружила множество карликовых галактик , с помощью которых исследователи надеются узнать о процессах, которые происходили во Вселенной несколько миллиардов лет назад. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи с помощью телескопа "Хаббл" сделали снимок трех крупных кластеров галактик, которые выступали в роли гравитационных линз. Анализ искривленного ими излучения позволил исследователям получить выборку из 780 карликовых галактик с абсолютной звездной величиной в ультрафиолетовом диапазоне менее −12,5 (галактики средней светимости имеют абсолютную болометрическую звездную величину от -17 до -15) . Эти галактики появились в то время, когда Вселенной было от двух до шести миллиардов лет.

Все карликовые галактики были в 10-100 раз тусклее ранее обнаруженных галактик того же возраста. Расчеты исследователей показывают, что несмотря на свою "бледность" именно такие галактики производили более половины ультрафиолетового излучения в ту эпоху.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.