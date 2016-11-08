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Астрономы получили снимок "глаза" галактики

8 ноября в 15:01

Окулярная структура образуется в результате столкновения двух галактик.

хаббл
"Хаббл" помог астрономам получить снимок "глаза" галактики
itc.ua
Астрономы с помощью телескопов "Хаббл" и Alma получили снимок  пары взаимодействующих галактик с образованием окулярной структуры, то есть, формы, которая напоминает глаз. Снимок был опубликован на сайте Европейской южной обсерватории.

Подобная структура образуется в результате столкновения галактик. Сами по себе столкновения галактик не являются чем-то необычным, но окулярная структура наблюдалась всего в нескольких случаях. Скорее всего, редкость эта объясняется тем, что окулярная структура сохраняется всего на протяжении десятков миллионов лет, что по меркам продолжительности жизни галактик – просто мгновение. 

Из двух показанных на снимке галактик, IC 2163 (слева) и NGC 2207 (справа), окулярная структура проявляется у первой (IC 2163). Объект находится на расстоянии около 114 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.

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Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.

По материалам: ZN.UA
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Тэги структура астроном галактика
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