Астрономы получили снимок "глаза" галактики

Окулярная структура образуется в результате столкновения двух галактик.

"Хаббл" помог астрономам получить снимок "глаза" галактики itc.ua

Астрономы с помощью телескопов "Хаббл" и Alma получили снимок пары взаимодействующих галактик с образованием окулярной структуры, то есть, формы, которая напоминает глаз. Снимок был опубликован на сайте Европейской южной обсерватории

Подобная структура образуется в результате столкновения галактик. Сами по себе столкновения галактик не являются чем-то необычным, но окулярная структура наблюдалась всего в нескольких случаях. Скорее всего, редкость эта объясняется тем, что окулярная структура сохраняется всего на протяжении десятков миллионов лет, что по меркам продолжительности жизни галактик – просто мгновение.



Из двух показанных на снимке галактик, IC 2163 (слева) и NGC 2207 (справа), окулярная структура проявляется у первой (IC 2163). Объект находится на расстоянии около 114 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.