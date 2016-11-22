Астрономы обнаружили еще одну галактику-спутник Млечного Пути

Диаметр галактики составляет 124 световых года.

Астрономы открыли еще один спутник Млечного Пути New Scientist

Астрономы благодаря данным, полученным с помощью телескопа Subaru, открыли самую тусклую галактику -спутник Млечного Пути. По мнению исследователей, вокруг нашей галактики может вращаться еще множество маленьких и тусклых галактик. Выводы ученых были опубликованы в Astrophysical Journal.

Астрономы подчеркивают, что светимость галактики Virgo I в 1,5 миллиарда раз ниже, чем у крупнейшего спутника Млечного Пути – Большого Магелланова облака, и меньше, чем у большинства звезд. Согласно расчетам исследователей, галактика располагается на расстоянии 280 тысяч световых лет от Солнца и простирается на 124 световых года. Для сравнения, протяженность Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.