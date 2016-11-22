Астрономы обнаружили еще одну галактику-спутник Млечного Пути

Диаметр галактики составляет 124 световых года.
Астрономы подчеркивают, что светимость галактики Virgo I в 1,5 миллиарда раз ниже, чем у крупнейшего спутника Млечного Пути – Большого Магелланова облака, и меньше, чем у большинства звезд. Согласно расчетам исследователей, галактика располагается на расстоянии 280 тысяч световых лет от Солнца и простирается на 124 световых года. Для сравнения, протяженность Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет.
Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.Naked Science