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"Хаббл" сделал снимок "неправильной" галактики из созвездия Волосы Вероники

14 ноября в 12:43

Галактика располагается на расстоянии 14 миллионов световых лет от Земли.

хаббл
"Хаббл" сделал новый снимок
itc.ua
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получил снимок карликовой неправильной галактики NGC 4789A, которая располагается на расстоянии 14 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники. Снимок был опубликован на сайте телескопа.

Звезды, которые входят в галактику, кажутся "размазанными" по небу и перемешанными в случайном порядке. Как отмечают исследователи, может показаться, что звезды как будто кто-то просыпал, но они были образованы под действием силы тяжести. Наличие красных и синих звезд в галактике свидетельствует о том, что процесс звездообразования в ней идет на протяжении всей истории ее существования.

На снимке также можно увидеть другие галактики, которые окружают NGC 4789A.

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spacetelescope.org

Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги созвездие звезды телескоп
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