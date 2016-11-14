"Хаббл" сделал снимок "неправильной" галактики из созвездия Волосы Вероники

Галактика располагается на расстоянии 14 миллионов световых лет от Земли.
Звезды, которые входят в галактику, кажутся "размазанными" по небу и перемешанными в случайном порядке. Как отмечают исследователи, может показаться, что звезды как будто кто-то просыпал, но они были образованы под действием силы тяжести. Наличие красных и синих звезд в галактике свидетельствует о том, что процесс звездообразования в ней идет на протяжении всей истории ее существования.
На снимке также можно увидеть другие галактики, которые окружают NGC 4789A.
Ранее сообщалось о том, что телескоп "Хаббл" сфотографировал край Большого Взрыва. Всего астрономы обнаружили более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва. Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет.ZN.UA