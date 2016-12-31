Астронавты МКС смогут отпраздновать Новый год 16 раз

Новый год космонавты начнут встречать в 14:24 по киевскому времени.
Центр управления полетами (ЦУП РФ) рассчитал, что первый раз новый 2017-й год космонавты застанут на орбите, когда будут пролетать юго-западнее Новой Зеландии, в Украине в это время будет 14 часов 24 минуты 31 декабря.
В ЦУП сообщили, что также астронавты смогут Новый год встретить, к примеру, над территорией штата Калифорния (США), над Фолклендскими островами, у островов Фиджи и над Белоруссией. Закончат встречу нового года астронавты уже 1 января 2017 года над южной частью Тихого океана.
Как сообщалось, нынешний экипаж МКС пробудет на станции предположительно до февраля 2017 года.ZN.UA