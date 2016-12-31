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Астронавты МКС смогут отпраздновать Новый год 16 раз

31 декабря в 05:59

Новый год космонавты начнут встречать в 14:24 по киевскому времени.

фото мкс 13
Астронавты встретят Новый год 16 раз
NASA
Шестеро космонавтов и астронавтов NASA, "Роскосмоса" и Европейского космического агентства, находящиеся сейчас на Международной космической станции ( МКС) смогут встретить Новый год 16 раз.

Центр управления полетами (ЦУП РФ) рассчитал, что первый раз новый 2017-й год космонавты застанут на орбите, когда будут пролетать юго-западнее Новой Зеландии, в Украине в это время будет 14 часов 24 минуты 31 декабря.

В ЦУП сообщили, что  также астронавты смогут Новый год встретить, к примеру, над территорией штата Калифорния (США), над Фолклендскими островами, у островов Фиджи и над Белоруссией. Закончат встречу нового года астронавты уже  1 января 2017 года над южной частью Тихого океана.

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Как сообщалось, нынешний экипаж МКС пробудет на станции предположительно до февраля 2017 года

По материалам: ZN.UA
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Тэги МКС космонавт космос Европа
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