Исполнительному директору Роскосмоса предъявили обвинение в мошенничестве

Менеджера крупной российской госкорпорации обвиняют в причастности к мошеннической схеме с недвижимостью.

Топ-менеджер Роскосмоса обвиняется в мошенничестве federalspace.ru

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве исполнительному директорупо контролю качества и надежности Владимиру Евдокимову.

Как сообщают российские СМИ, Следком обратился к Басманному райсуду Москвы с просьбой заключить менеджера под арест.

По словам следователя, Евдокимов причастен к мошеннической схеме с активами РСК "МиГ" на сумму по меньше мере 200 млн рублей. Обвинение предъявлено по статье "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы".

Сам Евдокимов своей вины не признал, и просит суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест с залогом в 30 миллионов рублей. Данную сумму, по словам его адвокатов, готова внести его экс-супруга.

Ранее по этому же делу арестовали бывшего директора компании "МиГ-Рост" Алексея Озерова, а также заместителя гендиректора ПАО "Туполев" Егора Носкова.

По версии следствия, в начале 2000-х годов фигуранты дела присвоили комплекс зданий площадью 22 тысячи квадратных метров. Данный комплекс в дальнейшем был перепродан, и на протяжении десятка лет сдается в аренду.

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Уже 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Улюкаева с занимаемой должности, в связи с "утратой доверия" к министру.