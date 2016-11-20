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Корабль "Союз" успешно пристыковался к МКС

20 ноября в 10:55

Члены 50 экипажа пробудут на станции до февраля 2017 года.

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Члены 50 экипажа прибыли на МКС
NASA
Космический корабль "Союз-МС" с тремя новыми членами 50-го экипажа успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщается на сайте NASA.

На МКС прибыли космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке и астронавт NASA Пегги Уитсон. Ожидается, что они пробудут на МКС до февраля 2017 года. Прибывшие члены экипажа проведут на МКС более 250 различных опытов и экспериментов.

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В мае этого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги МКС NASA космос астронавт
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