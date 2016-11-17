Археологи обнаружили внутри храма Кукулькана еще одну пирамиду

Пирамида стала уже третьей структурной находкой в Кукулькана.

В храме Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Американские и мексиканские археологи обнаружили внутри храма Кукулькана в Чичен-Ице еще одну пирамиду меньшего размера. О находке исследователей сообщает издание Terra.

Пирамида стала уже третьей структурной находкой в Кукулькана: о наличии внутри храма второй пирамиды археологам было известно еще с 1940-х годов. В 2015 года исследователи с помощью трехмерной электротомографии установили, что Кукулькана стоит над подземной рекой.

По словам археолога Денисс Арготе, возраст самой маленькой внутренней пирамиды может датироваться 500-800 годами нашей эры, и она относится к периоду "чистых майя".

Ранее мексиканские археологи обнаружили тоннель в пирамиде ацтеков Уицилопочтли, которая располагается в древнем городе Теночтитлан на территории современного Мехико. Тоннель ведет к двум закрытым камерам, которые располагаются на центральной площадке округлой формы.