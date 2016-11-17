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Археологи обнаружили внутри храма Кукулькана еще одну пирамиду

17 ноября в 12:00

Пирамида стала уже третьей структурной находкой в Кукулькана.

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В храме Кукулькана обнаружена еще одна пирамида
Американские и мексиканские археологи обнаружили внутри храма Кукулькана  в Чичен-Ице еще одну пирамиду меньшего размера. О находке исследователей сообщает издание Terra.

Пирамида стала уже третьей структурной находкой в Кукулькана: о наличии внутри храма второй пирамиды археологам было известно еще с 1940-х годов. В 2015 года исследователи с помощью трехмерной электротомографии установили, что Кукулькана стоит над подземной рекой.

По словам археолога Денисс Арготе, возраст самой маленькой внутренней пирамиды может датироваться 500-800 годами нашей эры, и она относится к периоду "чистых майя".

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Ранее мексиканские археологи обнаружили тоннель в пирамиде ацтеков Уицилопочтли, которая располагается в древнем городе Теночтитлан на территории современного Мехико. Тоннель ведет к двум закрытым камерам, которые располагаются на центральной площадке округлой формы.

По материалам: РИА Новости
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Тэги археология пирамида храм тоннель
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