Археологи представили виртуальный тур по дому ростовщика из Помпей

Город был разрушен в 79 году нашей эры.

Археологи работали над проектом более 10 лет N+1

Археологи с помощью трехмерного моделирования воссоздали дом богатого ростовщика Луция Цецилия Юкунда, который жил в Помпеях незадолго до катастрофы, разрушившей город. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Scires It.

Работу над проектом археологи начали еще в 2000 году. Тогда исследователи собирали археологические данные и фотографировали сохранившуюся обстановку. Спустя десять лет исследователи провели лазерное сканирование местности, которое позволило получить трехмерные модели зданий. Сейчас археологи создали первую виртуальную реконструкцию дома банкира, которую в будущем планируют представить на специальной выставке. Для создания цифровой модели ее авторы использовали не только данные об архитектуре и интерьере исследованного дома, но и о внутреннем убранстве других жилых помещений города.

Катастрофа, которая разрушила Помпеи, произошла в августе 79 года нашей эры. Тогда началось извержение вулкана Везувий, которое длилось более суток. Под многометровым слоем пепла и камней оказались погребены пытавшиеся спастись люди и животные, а также жилища горожан с полностью сохранившейся обстановкой.

Раскопки начали систематически проводиться в Помпеях в середине XVIII века. Благодаря им удалось обнаружить несколько богатых домов, среди которых был дом вольноотпущенника и ростовщика Луция Цецилия Юкунда. В нем сохранились настенные мозаики, домашнее святилище (ларарий) с рельефами и бюст самого банкира, а также денежный ящик, который был наполнен долговыми расписками, нацарапанными на 153 вощенных табличках.

Ранее сообщалось о том, что исследователи обнаружили в Помпеях нетронутую гробницу молодой женщины, которая датируется IV веком до нашей эры. Ученые предполагают, что гробница принадлежит малоизученной культуре самнитов, которые жили в этом регионе до римлян.