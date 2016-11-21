Топ Новости
<
>

Вида извинился и не будет оштрафован - Суркис

21 ноября в 00:24

В "Динамо" разобрались в ситуации хорватского защитника, который вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

домагой вида динамо
Президент "Динамо" не стал наказывать Виду штрафом
ФК Динамо
Защитник "Динамо" Домагой Вида, который 9 ноября, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, был задержан полицией, не будет оштрафован киевским клубом. Об этом сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Вида подошел ко мне после игры со "Сталью" и персонально извинился. Я сказал ему, что мне его извинения не нужны, главное, чтобы его простила команда. Он должен работать, чтобы доказать, что это случайность. У него была определенная семейная ситуация, о которой я не буду говорить. Такие ошибки допускает каждый", - сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

"Домагой попался, был не в том месте, в ненужное время. Он вел себя корректно, оплатил штраф. Скажу даже больше, не буду его штрафовать. Я знаю, что у него произошло в семье, но инцидент исчерпан".

Ранее сам футболист извинился перед клубом и болельщиками, признав свою вину.

Читайте также: Милевский требует от "Динамо" "определенное количество зарплат"

По слухам, за выступлениями Виды в Украине следит английский "Сандерленд", который хочет усилить защиту 27-летним футболистом уже зимой.

Читайте также
Тэги футбол Вида Динамо Суркис
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.90
EUR 27.52
Последние новости