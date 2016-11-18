"Динамо" оштрафовало Виду на "внушительную сумму"

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Защитник "Динамо" заплатит штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Вида "нанес удар имиджу клуба" Dynamo.kiev.ua

Защитник "Динамо" Домагой Вида , который 9 ноября, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, был задержан киевской полицией, оштрафован киевским клубом. Об этом сообщил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров.

"У меня был с Видой разговор на эту тему. И, конечно, он оштрафован. Я не собираюсь разглашать сумму этого штрафа, но, поверьте, она внушительная. Вида нанес серьезный удар не только своему имиджу, но и имиджу нашего клуба. Я уже сказал ему, что хоть каждый человек и может ошибаться в жизни, но подобные вещи просто неприемлемы. Как для него, так и для команды киевского "Динамо", - сказал Ребров.

Сам Вида уже принес свои извинения: "Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям свойственно ошибаться, и я совершил ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером. Это инцидент из личной жизни, и поверьте, произошедшее никоим образом не отображается на моей игре". Читайте также: "Динамо" вернет Яремчука из аренды - СМИ

Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок "Динамо" Артем Милевский требует от киевского клуба 1,2 миллиона долларов задолженности по зарплате.