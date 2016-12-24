Украинский боксер Силлах победил россиянина Князева

Бой завершился в девятом раунде.
В девятом раунде уроженец Запорожья после случайного столкновения головами получил серьёзное рассечение правого надбровья, из-за чего встреча была остановлена, а победителя определили судейские подсчёты на момент прекращения боя.
Единогласным техническим решением судей победу одержал Исмаил Силлах - 88-83, 87-84 и 86-85.
Отметим, что в июне текущего года украинский тяжеловес встречался с Максимом Власовым в Москве и проиграл техническим нокаутом, а уже в ноябре в поединке, который прошел в Арканзасе, США, Силлах во втором раунде нокаутировал американца Брэда Остина (11-22, 8 КО).
Напомним, что в ноябре 2013 года Силлах боролся за чемпионский пояс по версии WBO, но был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым.sportarena.com