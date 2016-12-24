Топ Новости
<
>

Украинский боксер Силлах победил россиянина Князева

24 декабря в 17:05

Бой завершился в девятом раунде.

Исмаил Силлах, бокс
Силлах победил единогласным решением судей
motorauthority.com
Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) в рейтинговом бою, который состоялся в китайском городе Сучжоу, одолел россиянина Андрея Князева (14-5, 8 КО).

В девятом раунде уроженец Запорожья после случайного столкновения головами получил серьёзное рассечение правого надбровья, из-за чего встреча была остановлена, а победителя определили судейские подсчёты на момент прекращения боя.

Единогласным техническим решением судей победу одержал Исмаил Силлах - 88-83, 87-84 и 86-85.

Отметим, что в июне текущего года украинский тяжеловес встречался с Максимом Власовым в Москве и проиграл техническим нокаутом, а уже в ноябре в поединке, который прошел в Арканзасе, США, Силлах во втором раунде нокаутировал американца Брэда Остина (11-22, 8 КО).

Читайте также: Хитров и Силлах нокаутировали соперников в Кривом Роге

Напомним, что в ноябре 2013 года Силлах боролся за чемпионский пояс по версии WBO, но был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым.

По материалам: sportarena.com
Читайте также
Тэги Силлах бой бокс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости