Украинский боксер Силлах победил россиянина Князева

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Бой завершился в девятом раунде.

Силлах победил единогласным решением судей motorauthority.com

Украинский тяжеловес(25-3, 19 КО) в рейтинговом бою, который состоялся в китайском городе Сучжоу, одолел россиянина Андрея Князева (14-5, 8 КО).

В девятом раунде уроженец Запорожья после случайного столкновения головами получил серьёзное рассечение правого надбровья, из-за чего встреча была остановлена, а победителя определили судейские подсчёты на момент прекращения боя.

Единогласным техническим решением судей победу одержал Исмаил Силлах - 88-83, 87-84 и 86-85.

Отметим, что в июне текущего года украинский тяжеловес встречался с Максимом Власовым в Москве и проиграл техническим нокаутом, а уже в ноябре в поединке, который прошел в Арканзасе, США, Силлах во втором раунде нокаутировал американца Брэда Остина (11-22, 8 КО).

Напомним, что в ноябре 2013 года Силлах боролся за чемпионский пояс по версии WBO, но был нокаутирован во втором раунде россиянином Сергеем Ковалевым.