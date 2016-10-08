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Украина - Косово: букмекеры уверены в победе команды Шевченко

8 октября в 12:41

"Желто-синие" проведут третий матч квалификации на чемпионат мира.

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Букмекеры считают украинцев фаворитами
ФФУ
9 октября сборная Украины сыграет против сборной Косово в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года. Матч пройдет в Польше на стадионе "Краковия".

Букмекеры считают подопечных Андрея Шевченко однозначными фаворитами этого матча: коэффициент на победу украинцев - 1,18, тогда как на победу Косово - 17,00. Ничья считается также не слишком вероятной - 6,50.

При этом наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают сухую победу Украины со счетом 2:0 (коэффициент - 5,50), 3:0 (6,00) и 1:0 (6,50).

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Напомним, после двух туров квалификации сборная Украины набрала 2 очка, сыграв вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), тогда как сборная Косово набрала 1 очко - в матче против Финляндии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сборная букмекеры ЧМ-2018 квалификация
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