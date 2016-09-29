Матч Украины и Косово будет судить арбитр из Нидерландов

Нидерландец Блом однажды уже работал на поединке украинской сборной.

Блом будет судить матч украинской сборной во второй раз fifa.com

Матч квалификации на ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово, который, будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов.

Главным рефери поединка назначен 42-летний Кевин Блом. Ассистенты арбитра - Патрик Лангкамп и Бас ван Донген, резервный арбитр - Паулюс ван Букель.

Нидерландец Блом является арбитром категории ФИФА с 2005 года. Он уже работал на одном матче украинской сборной в прошлом. 2 июня 2010 года рефери судил товарищеский поединок Украины с Норвегией в Осло, когда подопечные Мирона Маркевича одержали минимальную победу - 1:0.

Напомним, матч сборных Украины и Турции, который пройдет в Конье 6 октября, будет судить немец Мануэль Грефе.