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Матч Украины и Косово будет судить арбитр из Нидерландов

29 сентября в 16:00

Нидерландец Блом однажды уже работал на поединке украинской сборной.

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Блом будет судить матч украинской сборной во второй раз
fifa.com
Матч квалификации на ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово, который состоится в Кракове на стадионе "Краковия", будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов.

Главным рефери поединка назначен 42-летний Кевин Блом. Ассистенты арбитра - Патрик Лангкамп и Бас ван Донген, резервный арбитр - Паулюс ван Букель.

Нидерландец Блом является арбитром категории ФИФА с 2005 года. Он уже работал на одном матче украинской сборной в прошлом. 2 июня 2010 года рефери судил товарищеский поединок Украины с Норвегией в Осло, когда подопечные Мирона Маркевича одержали минимальную победу - 1:0.

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Напомним, матч сборных Украины и Турции, который пройдет в Конье 6 октября, будет судить немец Мануэль Грефе.

По материалам: ФФУ
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Тэги Украина Косово футбол матч
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