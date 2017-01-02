Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене

Украинская теннисистка начала сезон с яркой победы.

Свитолина продолжит борьбу в Брисбене btu.org.ua

Первая ракетка Украиныодержала победу в стартовом раунде турнира в Брисбене, обыграв в двух сетах олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Монику Пуиг из Пуэрто-Рико: 6:3, 6:3.

"Это был жесткий матч, но я держала в голове тот факт, что сопернице не легче, ведь для нас обеих это первый выход на корт в сезоне. Старалась сохранять позитив и хорошо двигалась по корту, стараясь отвечать на скорость соперницы быстрой реакцией. Я довольна своей игрой", - сказала Свитолина после поединка.

Во втором круге украинка встретится с американкой Шелби Роджерс.

Еще одна представительника Украины Катерина Бондаренко покинула Брисбен, не сумев переиграть итальянку Роберту Винчи. Бондаренко сумела сравнять счет после неудачи в первом сете но в итоге уступила в упорной борьбе: 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5).

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.