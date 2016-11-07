Свитолина установила новое достижение украинского тенниса

Элина стала первой теннисисткой из Украины, которая закончит год в топ-15 рейтинга WTA.

Свитолина завершила сезон 14-й в мире womenstennisblog.com

Элина Свитолина стала автором нового достижения украинского тенниса. Впервые в истории украинская теннисистка завершит сезон в топ-15 рейтинга WTA.

В обновленной классификации Свитолина сохранила свое 14-е место и завершит год на этой позиции. Этот показатель является рекордным для женского тенниса Украины.

Напомним, Свитолина завершила год выходом в финал WTA Elite Trophy - малого итогового турнира года, где уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.

Что касается других украинских теннисисток, то Леся Цуренко поднялась на одну позицию и занимает 59-е место, Катерина Бондаренко осталась 72-й ракеткой мира, а Катерина Козлова потеряла две строчки и теперь 98-я.

Тройка лидеров рейтинга WTA осталась неизменной: Анжелик Кербер - на первой позиции, Серена Уильямс - на второй, а Агнешка Радваньска - на третьей.

