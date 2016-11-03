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Свитолина вышла в полуфинал WTA Elite Trophy

3 ноября в 16:44

Украинка обыграла россиянку Веснину и заняла первое место в своей группе.

Элина Свитолина
Свитолина выиграла оба матча в группе
WTA Tennis
Элина Свитолина пробилась в полуфинал WTA Elite Trophy. Во втором матче группового этапа украинка выиграла у россиянки Елены Весниной.

Для победы над россиянкой Свитолиной понадобилось два сета. Матч продолжался 1 час и 24 минуты, итоговый счет - 6:4, 6:2.

"Выход в полуфинал был одной из моих целей. Очень рада, как сегодня сыграла, особенно в последнем гейме. Полуфинал - это не моя мечта, но цель, а мечта - это победа на турнире", - сказала Свитолина после матча. 

Таким образом, Свитолина сыграет в полуфинале WTA Elite Trophy второй год подряд. Соперница украинки пока не определена.

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Ранее Свитолина, напомним, обыграла на турнире нидерландскую теннисистку Кики Бертенс.

По материалам: btu.org.ua
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Тэги Свитолина теннис WTA
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