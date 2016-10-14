Ротань выступил против натурализации игроков для сборной Украины

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Полузащитник считает, что лучше вкладывать деньги в детско-юношеский футбол.

Ротань не хочет видеть в сборной иностранцев football.ua

Ветеран сборной Украины Руслан Ротань выступил против натурализации игроков для национальной команды.

"Я не сторонник иностранцев в сборной. В этом нет будущего. Примеров масса. К тому же я не думаю, что какой-нибудь иностранец бесплатно согласится стать украинцем.

Ему нужно заплатить, и немало. Не проще ли пустить эти деньги на детско-юношеский футбол и выращивать своих деток, которые через пять лет будут звездочками?", - сказал Ротань в интервью журналу "Футбол".

Напомним, ранее в ФФУ заявили, что не будут уговаривать игроков "Шахтера" и "Динамо" Марлоса и Мораеса стать украинцами. Также рассматривалась кандидатура Тайсона, но он уже получил вызов в сборную Бразилии и уже сыграл за "пентакампеонов".