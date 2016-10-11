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Маркевич считает, что Шевченко в сборной "все делает правильно"

11 октября в 15:32

Глава комитета национальных сборных ФФУ прокомментировал результаты национальной команды.

мирон маркевич
Маркевич считает, что в двух матчах сборная выполнила задачу-минимум
ФК Днепр
Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич поделился мнением об игре и результатах главной команды под руководством Андрея Шевченко.

"Учитывая, что матчи против Турции и Косово фактически были выездными, думаю, что результат нормальный. В Турции, наверное, после того как команда повела 0:2, можно было играть более сконцентрированно и увезти три очка. С Косово мы свое взяли, хотя игра тоже была непростой. Я думаю, задачу-минимум команда выполнила. И в целом то, что сборная больше атакует, контролирует мяч, навязывает свою игру - очень хороший показатель.

Изменения в игре видны. Но я считаю, что для нас основные матчи будут против Хорватии, сейчас это одна из лучших команд в Европе, и именно эти игры будут показательными. Думаю, ребята должны себя проявить с лучшей стороны", - сказал Маркевич.

"Сборная Украины заметно помолодела? Я думаю, что Шевченко все правильно делает. Он дает играть молодым футболистам, верит в них. В принципе, выбор у тренера небольшой, если уж честно говорить, особенно на флангах обороны. Есть Бутко, есть Соболь, которые стабильно играют в чемпионате Украины. Они молодые, перспективные ребята. Им нужно доверять", - также отметил специалист.

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Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Турцией (2:2), а затем в Польше выиграла у Косово (3:0).

По материалам: kp.ua
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Тэги сборная Маркевич Шевченко ФФУ
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