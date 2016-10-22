Премьер-лига: "Сталь" минимально обыграла "Карпаты"

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Львовяне остаются на дне турнирной таблицы.

"Сталь" прервала серию неудач football.ua

Сегодня, 22 октября, 12-й тур украинской Премьер-лиги стартовал

Львовяне преодолели отрицательный баланс очков, однако теперь команде, которую недавно возглавил Олег Дулуб, предстоит борьба за выживание в элите украинского футбола.

В минувшей встрече улучшить свое положение хозяевам поля не удалось. Львовяне начали матч, владея инициативой, но уже на 26-й минуте "Сталь" сумела выйти вперед - Каленчук получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, после чего на точность пробил в дальний угол ворот.

К середине второго тайма матч успокоился, а у обеих команд мало что получалось в атаке, поэтому победный для гостей счет сохранился до финального свистка.

"Карпаты" - "Сталь" - 0:1

Гол: Каленчук, 26

"Карпаты": Мысак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец, Завийский (Чумак, 74), Чачуа, Худобяк, Ярошенко (Грисьо, 46), Костевич (Вербный, 65), Бланко-Лещук

"Сталь": Панькив, Пашаев, Стаменкович, Ищенко, Воронин, Каленчук, Задерака, Мысык, Г. Малакян, Э. Малакян (Карасюк, 72), Комвалиус (Карикари, 61)

Предупреждения: Бланко-Лещук, Костевич, Зубейко, Грисьо - Воронин, Э. Малакян, Ищенко

Напомним, во втором матче дня "Волынь" в Луцке будет принимать "Днепр".