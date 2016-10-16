Премьер-лига: результаты матчей 11-го тура, видео голов, таблица

"Заря" догнала в турнирной таблице "Динамо", "Александрия" поднялась выше, а "Днепр" вновь не выиграл.
Результаты матчей
"Олимпик" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Матяж, 80 - Ордец, 74
"Заря" - "Волынь" - 2:0
Голы: Кулач, 39, Форстер (пен.), 42
"Черноморец" - "Динамо" - 1:1
Голы: Хачериди, 90+4 (автогол) - Мораес, 30
"Александрия" - "Сталь" - 2:0
Голы: Старенький, 55, Кулиш, 84
"Звезда" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Мойя, 51, Попов, 78
"Карпаты" - "Днепр" - 1:1
Голы: Бланко-Лещук, 29 - Когут, 38
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