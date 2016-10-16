Топ Новости
<
>

Премьер-лига: результаты матчей 11-го тура, видео голов, таблица

16 октября в 22:41

"Заря" догнала в турнирной таблице "Динамо", "Александрия" поднялась выше, а "Днепр" вновь не выиграл.

678
"Заря" обыграла "Волынь"
ФК Заря
15 и 16 октября состоялись матчи одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги - последнего в первом круге. По его итогам "Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо", "Заря" догнала киевлян, а "Александрия" вышла на четвертое место.

Результаты матчей

"Олимпик" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Матяж, 80 - Ордец, 74

"Заря" - "Волынь" - 2:0
Голы: Кулач, 39, Форстер (пен.), 42

"Черноморец" - "Динамо" - 1:1
Голы: Хачериди, 90+4 (автогол) - Мораес, 30

"Александрия" - "Сталь" - 2:0
Голы: Старенький, 55, Кулиш, 84

"Звезда" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Мойя, 51, Попов, 78  

Читайте также: Премьер-лига: "Звезда" выиграла у "Ворсклы"

"Карпаты" - "Днепр" - 1:1
Голы: Бланко-Лещук, 29 - Когут, 38

Турнирная таблица 

678

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Премьер-лига результаты УПЛ Динамо Шахтер Днепр Карпаты Александрия Заря
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости