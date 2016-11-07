Премьер-лига: "Шахтер" повторил рекорд чемпионата, "Днепр" установил клубный антирекорд

"Горняки" забивают в каждом матче, а днепряне долго не могут выиграть.

"Шахтер" может установить новый рекорд ФК Шахтер

По итогам четырнадцатого тура Премьер-лиги донецкий "Шахтер" повторил рекорд чемпионата, а "Днепр" установил новый клубный антирекорд.

После победы над "Александрией" (2:1) "горняки" продлили свою голевую серию до 34 матчей подряд. Это личный рекорд "Шахтера", а также рекорд чемпионатов Украины. Нынешняя серия донецкого клуба началась 28 августа 2015 года, "горняки" забили в 34-х матчах 97 голов. А в предыдущий раз "Шахтер" играл результативно в каждой игре со 2 октября 2011 года по 11 ноября 2012-го.

Отметим, что в следующем туре "Шахтер" будет принимать "Карпаты" и имеет отличные шансы, чтобы установить новое достижение.

Что касается "Днепра", то днепряне, проиграв "Динамо" (1:2), продлили свою серию без побед в чемпионате до восьми матчей. Ранее "Днепр" дважды не мог выиграть по семь раз подряд: в 1978 году в чемпионате СССР и в 1998 году в чемпионате Украины. Читайте также: Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" одержали победы на выезде

Напомним, после четырнадцати туров УПЛ "Шахтер" оторвался от "Зари" и "Динамо" на 8 очков. "Днепр" занимает предпоследнее место в таблице.