На матчи 13-го тура пришло всего 10626 болельщиков.

Матч "Динамо" - "Карпаты" стал самым посещаемым в туре ФК Динамо

В украинской Премьер-лиге установлен антирекорд посещаемости. Рекордно низкое для сезона 2016-2017 количество зрителей посетило матчи 13-го тура.

На шести поединках побывало всего 10626 болельщиков - 1771 человек в среднем на одной игре. При этом почти половина от общего числа зрителей (5118 человек) посетила матч "Динамо" - "Карпаты".

Средняя посещаемость чемпионата после этого тура сократилась до 4868 болельщиков. Это на 2,8% меньше, чем после аналогичного периода прошлого сезона. Кроме того, этот показатель является самым низким за 25-летнюю историю проведения чемпионатов Украины.

"То, что происходит в последнее время, вы же видите, погода, много клубов без домашних стадионов. Есть комитет по маркетингу и развитию, который этим занимается. У нас будет встреча 8 ноября, и постараемся после этого представить то, что мы наработали", - прокомментировал ситуацию президент УПЛ Владимир Генинсон. Читайте также: Ситуация в стране влияет на развитие украинского футбола - Генинсон

Напомним, после 13 туров лидирует в чемпионате "Шахтер", который на 6 очков опережает "Зарю" и на 8 - "Динамо".