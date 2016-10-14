Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 11-го тура

В украинском чемпионате будут сыграны заключительные матчи первого круга.
Тройка лидеров УПЛ свои матчи проведет 15 октября. Причем "Шахтер" и "Динамо" сыграют с командами из верхней шестерки. "Горняки" на выезде сыграют с "Олимпиком", а киевляне отправятся в гости к "Черноморцу". "Заря" попытается обыграть "Волынь" и будет надеяться на осечку "Динамо", чтобы вернуть себе второе место в чемпионате.
16 октября "Карпаты" проведут первый матч под руководством нового главного тренера Олега Дулуба. Противостоять львовянам будет "Днепр", который не может выиграть четыре матча подряд. "Александрия" будет принимать "Сталь", а "Звезда" - "Ворсклу".
Суббота, 15 октября
17.00. "Заря" - "Волынь"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: Ю. Грисьо
Матчи друг против друга в УПЛ: 22 (11 побед "Зари", 4 ничьи, 7 побед "Волыни")
Котировки букмекеров: 1,32 - 5,00 - 11,0
17.00. "Олимпик" - "Шахтер"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Ю. Вакс
Матчи друг против друга в УПЛ: 4 (4 победы "Шахтера")
Котировки букмекеров: 20,0 - 7,00 - 1,16
19.30. "Черноморец" - "Динамо"
Одесса, стадион "Черноморец"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: И. Пасхал
Матчи друг против друга в УПЛ: 40 (4 победы "Черноморца", 6 ничьих, 30 побед "Динамо")
Котировки букмекеров: 10,0 - 4,75 - 1,35
Воскресенье, 16 октября
14.00 "Александрия" - "Сталь"
Александрия, КСК "Ника"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Я. Козык
Матчи друг против друга в УПЛ: 2 (1 ничья, 1 победа "Стали")
Котировки букмекеров: 2,00 - 3,35 - 3,90
17.00. "Звезда" - "Ворскла"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: С. Березка
Матчи друг против друга в УПЛ: 10 (2 победы "Звезды", 2 ничьи, 6 побед "Ворсклы")
Котировки букмекеров: 3,15 - 3,25 - 2,35
19.30. "Карпаты" - "Днепр"
Львов, "Арена-Львов"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: К. Монзуль
Матчи друг против друга в УПЛ: 44 (10 побед "Карпат", 12 ничьих, 22 победы "Днепра")
Котировки букмекеров: 3,20 - 3,35 - 2,25