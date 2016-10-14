Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 11-го тура

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В украинском чемпионате будут сыграны заключительные матчи первого круга.

Лидер чемпионата сыграет с "Олимпиком" ФК Шахтер

15 и 16 октября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги, который закроет программу первого круга. Три матча состоится в субботу и еще три - в воскресенье.

Тройка лидеров УПЛ свои матчи проведет 15 октября. Причем "Шахтер" и "Динамо" сыграют с командами из верхней шестерки. "Горняки" на выезде сыграют с "Олимпиком", а киевляне отправятся в гости к "Черноморцу". "Заря" попытается обыграть "Волынь" и будет надеяться на осечку "Динамо", чтобы вернуть себе второе место в чемпионате.

16 октября "Карпаты" проведут первый матч под руководством нового главного тренера Олега Дулуба. Противостоять львовянам будет "Днепр", который не может выиграть четыре матча подряд. "Александрия" будет принимать "Сталь", а "Звезда" - "Ворсклу".

Суббота, 15 октября

17.00. "Заря" - "Волынь"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: Ю. Грисьо

Матчи друг против друга в УПЛ: 22 (11 побед "Зари", 4 ничьи, 7 побед "Волыни")

Котировки букмекеров: 1,32 - 5,00 - 11,0

17.00. "Олимпик" - "Шахтер"

Сумы, стадион "Юбилейный"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Ю. Вакс

Матчи друг против друга в УПЛ: 4 (4 победы "Шахтера")

Котировки букмекеров: 20,0 - 7,00 - 1,16

19.30. "Черноморец" - "Динамо"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: И. Пасхал

Матчи друг против друга в УПЛ: 40 (4 победы "Черноморца", 6 ничьих, 30 побед "Динамо")

Котировки букмекеров: 10,0 - 4,75 - 1,35

Воскресенье, 16 октября

14.00 "Александрия" - "Сталь"

Александрия, КСК "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Я. Козык

Матчи друг против друга в УПЛ: 2 (1 ничья, 1 победа "Стали")

Котировки букмекеров: 2,00 - 3,35 - 3,90

17.00. "Звезда" - "Ворскла"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: С. Березка

Матчи друг против друга в УПЛ: 10 (2 победы "Звезды", 2 ничьи, 6 побед "Ворсклы")

Котировки букмекеров: 3,15 - 3,25 - 2,35

19.30. "Карпаты" - "Днепр"

Львов, "Арена-Львов"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: К. Монзуль

Матчи друг против друга в УПЛ: 44 (10 побед "Карпат", 12 ничьих, 22 победы "Днепра")

Котировки букмекеров: 3,20 - 3,35 - 2,25