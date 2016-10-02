Премьер-лига: "Шахтер" минимально обыграл "Зарю"

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Дончане ушли в отрыв от луганской команды.

Феррейра принес "Шахтеру" победу ФК Шахтер

Состоялся очередной матч, в котором встречались лидеры чемпионата - "Шахтер" и "Заря". Поединок завершился минимальной победой "горняков".

Разрыв между командами перед стартом встречи составлял 5 очков, а луганчане были обязаны побеждать, чтобы удержать второе место, учитывая, что "Динамо", отстающее на один пункт, ждал куда более простой соперник.

Однако сложный календарь и запрет использовать футболистов, которые были арендованы у "Шахтера", сказались на итоговом результате. Дончане завладели преимуществом с первых минут и имели несколько реальных шансов забить, но открыть счет удалось лишь на 55-й минуте, когда Марлос вывел один на один Феррейру, а нападающий переиграл кипера "Зари". Этот гол оказался победным для дончан, которые теперь опережают луганский клуб на 8 пунктов.

"Шахтер" - "Заря" - 1:0

Голы: Феррейра, 56

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред (Степаненко, 90+1), Марлос, Дентиньо, Тайсон (Бернард, 86), Феррейра (Коваленко, 74)

"Заря": Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Сухоцкий (Квасов, 62), Чайковский, Гордиенко (Харатин, 31), Бонавентуре, Липартия (Любенович, 66), Опанасенко, Паулиньо

Предупреждения: Ордец, Тайсон, Ракицкий - Сиваков, Сухоцкий, Чайковский

Напомним, в другом поединке дня "Динамо" будет принимать "Звезду".