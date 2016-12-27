Экс-тренер хоккейной сборной Украины Годынюк стал скаутом нового клуба НХЛ

Александр Годынюк получил престижную должность в новом клубе сильнейшей лиги мира.

Годынюк будет работать в НХЛ ХК "Донбасс"

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккеюстал скаутом в системе нового клуба НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс". Об этом в комментарии Sport Arena сообщил сам специалист.

Александр Годынюк в прошлом тренировал национальную сборную Украины, киевский "Сокол", юниорскую и молодежную сборные Украины, а также клуб МХЛ "Молодая Гвардия" из Донецка и красноярский "Сокол" из ВХЛ.

Стоит отметить, что во время игровой карьеры Годынюк семь сезонов выступал в НХЛ за "Торонто Мэйпл Лифс", "Калгари Флеймз", "Флориду Пантерз" и "Хартфорд Уэйлерз".

"Лас-Вегас Голден Найтс" - новая франшиза НХЛ, команда которой начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге планеты с сезона 2017/18.

Напомним, в октябре завершил карьеру знаменитый украинский хоккеист Руслан Федотенко, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли.