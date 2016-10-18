Представлен логотип чемпионата мира по хоккею в Киеве

На логотипе присутствуют национальные цвета Украины.

"Дворец спорта" будет принимать мировой турнир ФХУ

Организационный комитет, который в 2017-м году примет Киев, представил логотип будущего турнира.

На нем присутствуют национальные украинские цвета, название турнира, а также год и место его проведения. Стоит отметить, что поединки первенства пройдут с 22 по 28 апреля следующего года в "Дворце спорта". В группе А кроме сборной Украины сыграют команды Казахстана и Венгрии, выбывшие из высшего дивизиона по итогам чемпионата мира-2016, а также Польши, Австрии и Южной Кореи. Победители турнира получат путевку в элитный дивизион.

ФХУ

Напомним, Киев уже принимал чемпионат мира в Первом дивизионе в 2011 году. В 2013 мировое первенство в Дивизионе 1B проходило в Донецке.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира может быть перенесен из-за проведения Евровидения.