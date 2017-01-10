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Долгополов стартовал с поражения на турнире в Сиднее

10 января в 10:37

Украинец не задержался уже на втором австралийском турнире.

Долгополов
Долгополов проиграл восьмой матч подряд
btu.org.ua
Лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче на турнире в Сиднее.

В первом раунде соперником украинца был представитель Люксембурга Жиль Мюллер, получивший шестой номер при посеве. Долгополов сумел выиграть первый сет, но в итоге Мюллер не только сравнял счет, но и одержал победу в решающей партии - 3:6, 6:3, 7:5.

Это уже восьмое поражение Долгополова подряд и второе - в текущем году. Ранее украинский теннисист уступил испанцу Рафаэлю Надалю на старте турнира в Брисбене.

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Напомним, украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Брисбена, где уступила чешке Каролине Плишковой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Долгополов теннис матч Сидней
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