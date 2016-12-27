Топ Новости
<
>

Биатлонистка Меркушина признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

27 декабря в 15:37

Меркушина помогла сборной Украины по биатлону показать лучший результат в новом сезоне.

123
Меркушина стала лучшей в декабре
biathlon.com.ua
Биатлонистка Анастасия Меркушина признана лучшей спортсменкой Украины по итогам декабря. Об этом сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Это первая подобная награда в карьере 21-летней спортсменки. Меркушина успешно выступила на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке на последнем этапе эстафеты и помогла команде занять третье место на пьедестале.

Стоит отметить, что в активе биатлонистки также победы в спринте и одиночной смешанной эстафете вместе с Артемом Тищенко на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Лучшими тренерами месяца стали родители биатлонистки Ирина и Олег Меркушины, которые являются ее наставниками.

Читайте также: Кубок мира по биатлону: Пидручный и Джима остаются в топ-20 личного зачета

Напомним, лучшей спортсменкой ноября была признана велосипедистка Любовь Басова.

По материалам: НОК Украины
Читайте также
Тэги Меркушина биатлон НОК
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54
Последние новости