Биатлонистка Меркушина признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

Меркушина помогла сборной Украины по биатлону показать лучший результат в новом сезоне.

Меркушина стала лучшей в декабре biathlon.com.ua

Биатлонисткапризнана лучшей спортсменкой Украины по итогам декабря. Об этом сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Это первая подобная награда в карьере 21-летней спортсменки. Меркушина успешно выступила на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке на последнем этапе эстафеты и помогла команде занять третье место на пьедестале.

Стоит отметить, что в активе биатлонистки также победы в спринте и одиночной смешанной эстафете вместе с Артемом Тищенко на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Лучшими тренерами месяца стали родители биатлонистки Ирина и Олег Меркушины, которые являются ее наставниками.

Напомним, лучшей спортсменкой ноября была признана велосипедистка Любовь Басова.